Haarlemmermeer Carnavalsoptochten afgelast door stormachtig weer: "Kater drinken we weg"

Verschillende carnavalsoptochten in onze provincie zijn afgelast vanwege stormachtig weer. De organisaties van onder meer Zuid-Scharwoude, Ankeveen en Stompetoren wilde met de stevige windstoten het risico op ongelukken niet nemen. In Kudelstaart, oftewel Poelgilderdam, vlogen volgens de carnavalsverening De Pretpeurders "de hekken al in de ochtend weg" en daarom moesten ook daar de karren binnen blijven.

De carnavalskarren, waar vaak maandenlang aan is gewerkt, staan te verstoffen in een loods. Mees heeft met een groepje jongeren er alles aan gedaan om dit jaar een prijs binnen te slepen. "Het is heel jammer dat het niet doorgaat. Nu heeft iedereen de pechprijs. Die hadden wij vorig jaar nadat een bout los schoot en de kar niet meer verder konden rijden. We wilden deze editie winnen, maar helaas, nu moet de kar maar in de schuur blijven tot volgend jaar."

Quote "Het is verschrikkelijk jammer, omdat we allemaal weten hoeveel tijd en energie iedereen in de karren steekt." Prins richard de eerste