Prachtige volley Dessers dompelt Ajax in rouw

Aan de andere kant was Cyriel Dessers dicht bij de openingstreffer namens de Heraclieden. Na een misser van Perr Schuurs kwam de bal bij de Belgische spits terecht, maar hij stuitte op doelman André Onana. Door kansen voor Nicolás Tagliafico (kopbal, redding Janis Blaswich) en Donny van de Beek (poeier op de lat) had Ajax zich een voorsprong bij de rust kunnen verschaffen, maar de beide internationals kwamen niet tot scoren.

Het was Ajax dat sterker de kleedkamer uit kwam. Invaller Carel Eiting kreeg de grootste kans om de ploeg van Ten Hag op voorsprong te zetten. De middenvelder kapte Tim Breukers knap uit, maar mikte voorlangs. Ook Dusan Tadic was dicht bij een treffer. De Servische aanvoerder haalde hard uit en stuitte op de handen van Blaswich.

Kansen Heracles

Vanaf dat moment begonnen ook de Almeloërs zich weer in het spel te mengen. Het zorgde ervoor dat Onana zich in een paar minuten tijd meerdere keren moest strekken. Eerst bracht de doelman uit Kameroen redding op een venijnig schot in de korte hoek van Delano Burgzorg en kort daarna was hij attent op een schot van Mauro Junior. Een kwartier voor het einde van de wedstrijd werd Onana dan toch geklopt. Dessers troefde Daley Blind af en pegelde de bal met een prachtige volley in de rechterbovenhoek: 1-0.

Drie punten

Ajax probeerde met aanvallende wissels voor meer dreiging te zorgen, maar de Amsterdammers wisten geen grote kansen meer te creëren. Via Heracles Almelo was Silvester van der Water zelfs nog dicht bij de 2-0. Door de nederlaag is het gat tussen AZ (dat met 2-0 te sterk was voor PEC Zwolle) en Ajax verkleind tot drie punten. Volgende week staat de kraker tussen de beide ploegen op het programma. Dat duel in de Johan Cruijf ArenA begint om 20.00 uur.

Opstelling Heracles Almelo: Blaswich; Breukers, Rossmann (v/d Buijs/72), Knoester, Hardeveld; Kiomourtzoglou, Osman (v/d Water/75), Merkel; Mauro Junior (Jakubiak/83), Dessers, Burgzorg

Opstelling Ajax: Onana; Dest, Schuurs, Blind, Tagliafico; Gravenberch (Ekkelenkamp/80), Martínez (Eiting/46), v/d Beek; Tadic, Huntelaar, Babel (Danilo/72)