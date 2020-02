Amsterdammer (16) doodgestoken in Alphen aan den Rijn

AMSTERDAM - Een 16-jarige jongen uit Amsterdam is vannacht rond 01:00 uur om het leven gekomen bij een steekpartij in Alphen aan den Rijn. Een 18-jarige verdachte uit die plaats is aangehouden.

De steekpartij vond plaats in een woning in de Zuid-Hollandse plaats. Het 16-jarige slachtoffer vluchtte na het incident uit de woning en werd door de politie in de omgeving aangetroffen. Reanimatie mocht niet meer baten. Hij overleed aan zijn verwondingen.

Gewonden

Naast het dodelijke slachtoffer zijn er ook nog drie mensen gewond geraakt. Twee van hen moesten naar het ziekenhuis. Het gaat om een 19-jarige jongen uit Amsterdam en een 53-jarige vrouw uit Alphen aan den Rijn. Zij zijn buiten levensgevaar.

Daarnaast raakte ook nog een 17-jarige voorbijganger bij de woning lichtgewond. Hij is behandeld bij de huisartsenpost.

Relationele sfeer

De politie vermoedt dat de aanleiding van steekpartij in de relationele sfeer ligt. De zaak is nog in onderzoek. De recherche is druk met het horen van getuigen.