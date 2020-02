Koopmeiners van schlemiel naar held bij AZ-zege op PEC Zwolle

ALKMAAR - AZ heeft zondagmiddag met gewonnen van PEC Zwolle. In een door strafschoppen gekleurd duel was de ploeg van Arne Slot met 2-0 te sterk voor PEC Zwolle. Teun Koopmeiners miste zijn eerste penalty, maar benutte er vervolgens twee en werd alsnog de gevierde man.

Strafschoppen

Kort na de pauze kreeg Koopmeiners de kans op revanche op zijn gemiste penalty. Owen Wijndal werd naar de grond gewerkt, waarna Kamphuis opnieuw naar de stip wees. Ditmaal koos Zetterer de verkeerde hoek en bracht de AZ-captain zijn ploeg alsnog op een 1-0 voorsprong. Toen Zwolle-verdediger Kenneth Paal even later een overtreding in de zestien meter begin gop Stengs, kon Kamphuis niets anders dan de bal opnieuw op elf meter leggen. Het buitenkansje werd afgerond door Koopmeiners, die daarmee zijn doelpuntentotaal in de eredivisie op negen zette: 2-0.