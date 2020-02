Ladderzatte bestuurder aangehouden in Purmerend: "Stoppen voor groen, rijden door rood"

PURMEREND - Een automobilist met veel te veel drank op is aangehouden op de Gorslaan in Purmerend. Een oplettende burger zag de drankrijder gisteravond slingerend over de weg scheuren en vergiste zich in zijn dronken bui helemaal in de verkeerslichten. Hij stopte voor groen en reed door rood.

De melder had meteen in de gaten dat de dronken man zich niet meer kon herinneren wat de verkeersregels waren en besloot de politie te waarschuwen. Binnen de kortste keren hadden agenten de slingerende man in de gaten en gaven hem een stopteken.

De dronkenlap haalde de politiewagen in en voerde daarna met piepende banden een noodstop uit, waarna hij uitstapte en schreeuwend op de agenten af kwam lopen. Met gepast geweld wisten ze de man aan te houden.

Drank en schade

Bij onderzoek in het voertuig wordt een lege fles drank gevonden. Bovendien had de auto behoorlijke schade opgelopen van de heftige rit, omdat hij een verkeerspaal uit de grond had gereden.

De dronken man zorgde niet alleen voor overlast op de weg, maar ook nog in de politieauto. De drank werd hem namelijk iets teveel, waardoor hij de achterbank helemaal onder kotste. Bij een blaastest op het bureau blijkt de verdachte bijna drie keer zoveel te hebben gedronken dan toegestaan.

De man moest zijn roes uitslapen op het bureau.