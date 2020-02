'Herrie' in de Amsterdamse Plantagebuurt: bewoners worden gek van lawaai warmtepompen

Maar toen de installaties kwamen die de temperatuur in de hotels moeten reguleren, was het over met de rust. "Lawaai in de tuin, bromtonen in slaapkamers en extra hitte op toch al warme dagen", aldus Jellema. En hij is niet de enige. "Ik weet in ieder geval twee buren die ook last hebben van die bromtoon."

Geluid of lawaai?

Henk Kranenberg is geluidsexpert voor een warmtepompenmerk, en spreekt liever over 'geluid' in plaats van lawaai dat van de pompen komt. Volgens Kranenberg zou er meer aandacht besteed moeten worden aan de plek waar de installaties geplaatst worden en aan de isolatie. "Er moet beter worden gekeken naar reflectiepunten en geluidschermen zodat de overlast beperkt wordt, geluid is een subjectieve waarneming, wat voor de één prima is, is voor de ander heel vervelend."