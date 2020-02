Carnavalsoptocht Kudelstaart afgeblazen door slecht weer

KUDELSTAART - De grote carnavalsoptocht van Kudelstaart gaat vandaag niet door. Het slechte weer gooit roet in het eten. De praalwagens zouden veel te lijden hebben van de harde windstoten.

De organisatie vindt het onverantwoord om de optocht te houden. Het thema van het carnaval zou dit jaar 'Magisch' zijn maar de weergoden denken daar blijkbaar anders over.

De afgelopen maanden zijn De Pretpeurders druk in de weer geweest om de praalwagens op tijd af te krijgen maar eerder deze week was er al twijfel of het door kon gaan.