Start van de lente is één van de vroegste ooit

NOORD-HOLLAND - Door de extreem warme winter loopt de ontwikkeling van planten 2,5 week voor op het gemiddelde van de afgelopen 19 jaar. Hiermee is de start van de lente gelijk aan die van 2008 en 2016, die de vroegste ooit waren. Dit blijkt uit een analyse van bloeiwaarnemingen die via Natuurkalender.nl zijn doorgegeven.

Het netwerk De Natuurkalender onderzoekt hoe de timing is van de jaarlijks terugkerende verschijnselen in de natuur. Als de bloeiwaarnemingen van sneeuwklokje, hazelaar, els, gele kornoelje, klein hoefblad, sleedoorn en speenkruid worden vergeleken met de normale situatie dan is de bloei dit jaar 35 dagen eerder. Sinds de registratie van de waarnemingen in 2001 waren 2008 en 2016 net zo vroeg.

Het effect van de hoge temperaturen is overduidelijk zichtbaar in de natuur. Overal bloeien bloembollen en komen struiken in blad. De gemiddelde temperatuur over januari en februari gaat waarschijnlijk uitkomen op 6,8 graden.