Jongen (18) aangehouden na grote vechtpartij in Zwaag

ZWAAG - De politie heeft vannacht een 18-jarige jongen uit Zwaag aangehouden die betrokken was bij een bij een vechtpartij tijdens een carnavalsfeest in Zwaag. De ambulance heeft een gewond persoon naar het ziekenhuis gebracht.

Een woordvoerder van de politie meldt dat de beveiliging de jongen in eerste instantie in de kraag had gevat. Daarna is hij overgedragen aan agenten. Die hebben de verdachte meegenomen naar het bureau.

Het is niet bekend wat de aanleiding van de vechtpartij was. Evenmin is duidelijk hoe het slachtoffer eraan toe is.