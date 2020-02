Eethuis in Diemen beschoten

DIEMEN - Eethuis Döner House aan het Diemerplein in Diemen is vannacht rond 04:00 uur vannacht beschoten. Zeker vier kogels zijn door het raam gegaan.

Of er tijdens het incident mensen aanwezig waren in pand is onbekend. De forensische opsporing heeft bij het eethuis onderzoek gedaan. Op het plein hangen verschillende camera's. De beelden worden uitgekeken door de politie.

In een reactie zegt Döner House het incident te betreuren. "Gelukkig is er alleen materiële schade. Begin februari hebben ook onze buren een naar incident meegemaakt op het Diemerplein. Deze gebeurtenis betreuren wij zeer, omdat dit de veiligheid van bewoners en ondernemers in Diemen raakt."

Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden. De zaak gaat volgens de eigenaar vandaag gewoon open.