Edammer wint Zilveren Camera voor zijn eerste nieuwsreportage over het protest van Noord-Hollandse boeren

EDAM - Ramon van Flymen is nog geen jaar serieus aan het fotograferen. Hij is een autodidact net als zijn vader Barton die ruim 50 jaar geleden begon als fotograaf. Ook zonder specifieke opleiding. Gewoon door te kijken en te doen. "Hij is nu al beter dan ik destijds", gniffelt Barton die hartstikke trots is op de Zilveren Camera die zijn zoon gewonnen heeft.

Met een serie van twaalf foto's over de boerenprotesten heeft Ramon de derde prijs gewonnen in de categorie Nationaal Nieuws. "Het zijn eigenlijk pas mijn eerste echte nieuwsfoto's", vertelt Ramon boven op zolder in de werkkamer die hij deelt met zijn vader.

Boeren

In alle vroegte fietste Ramon in de miezerige regen naar Middenbeemster waar de Noord-Hollandse boeren zich verzameld hadden. Vervolgens reed hij met een tractor mee naar het Malieveld. Onderweg legde hij een prachtig beeld vast van de tractors op de snelweg bij Schiphol terwijl er een KLM-toestel taxiet. "Een mooier beeld is er niet van de boeren die de luchtvaart de schuld geven van het stikstofprobleem", zegt Ramon.

"Wat ik zo goed vindt van Ramon", zegt Barton, "is dat hij de hele dag met die boeren is opgetrokken. Niet zo van: ik ga wel naar het Malieveld en maak klik-klak wat foto's. Nee, het hele proces op de voet volgen."

Roerige tijden

Ook Barton werkte zo toen hij de leeftijd had van Ramon. Het waren roerige tijden, eind jaren zestig en begin jaren zeventig. Vooral in Amsterdam, de Maagdenhuisbezetting van de studenten, de provo's en de Kabouterpartij van Roel van Duijn die uit het niets met vijf man in de Amsterdamse gemeenteraad kwam. Barton was erbij en legde het vast.

Ramon over het werk van zijn vader: "Er is geen foto bij die ik slecht vind." Hij weet dat de Zilveren Camera misschien wel beginnersgeluk is maar hij is vastberaden om in de voetsporen van zijn vader te treden. "Natuurlijk wel op mijn eigen manier", lacht hij.