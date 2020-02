Bedrijf uit Purmerend beschuldigd van oplichting bij verkoop mondkapjes voor China

De zakenmannen vlogen na de aanbetaling naar Nederland om de voorraad mondkapjes te bekijken. Ze zouden in een hotel bij Amsterdam Centraal worden opgehaald, maar dat gebeurde niet, meldt de NOS, die de koopovereenkomst heeft gezien.

Als reden gaf het Purmerendse bedrijf vertraagd te zijn, maar in de dagen erna kwam er ook niemand. De Britse ondernemer dreigde naar de politie te stappen en sindsdien zou het bedrijf niet meer bereikbaar zijn.

Bitcoins

Wel kregen de ondernemers een mail met de vraag de aanklachten in te trekken en rest van het bedrag in bitcoins te betalen. Later werd door het bedrijf een Rotterdams adres gestuurd waar een deel van de mondkapjes zouden liggen, maar ook dit bleek niet te kloppen.

De twee hebben aangifte gedaan bij de marechaussee op Schiphol.