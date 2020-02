Texels Boer Zoekt Vrouw-stel na 5 jaar onverminderd populair: "Mensen willen nog steeds met ons op de foto"

TEXEL - Dit weekend start er een nieuw seizoen van het televisieprogramma Boer Zoekt Vrouw. De Texelse schapenboer Jan Blom deed vijf jaar geleden mee en ontmoette de liefde van zijn leven Rianne. Ze zijn inmiddels getrouwd, hebben twee kinderen en runnen een succesvol schapenmelkveebedrijf.

Het succes van hun hoeve Vrij en Blij danken de twee voor een deel aan Boer Zoekt Vrouw. "Er komen nog steeds mensen uit bijvoorbeeld Limburg speciaal hiernaartoe om ons te zien. Boer Zoekt Vrouw heeft ons natuurlijk wel naamsbekendheid bezorgd, maar we moeten nog steeds hard werken hoor", vertellen ze. "Kijk deze foto is door Yvonne Jaspers gemaakt", zegt Rianne. Ze houdt een mok op die te koop is in het winkeltje bij de boerderij. Op de foto staan Jan en Rianne bij een lammetje in de stal. "Dit is een collectorsitem voor de fans," lacht Rianne.

Oogcontact Zes jaar geleden schreef Rianne een brief in reactie op de oproep van de Texelse boer Jan Blom in het programma Boer zoekt vrouw. "Bij de speeddate hadden we al oogcontact." Tijdens het verblijf met twee andere vrouwen op de boerderij bleek al snel dat er een klik was tussen Jan en Rianne. Onder het oog van de camera's bloeide de liefde op. "Op gegeven moment merk je niks meer van die camera's. Je moet gewoon jezelf proberen te blijven," zegt Jan.

Rianne kwam al snel naar Texel om bij Jan te gaan wonen. Ze trouwden en hebben inmiddels twee zoontjes: Melle van 2 jaar en Siem van 10 maanden. Samen runnen ze met veel succes hun schapenboerderij. Het stel werd een van de grote succesnummers van het programma. Maar Boer Zoekt Vrouw heeft Jan en Rianne ook veel andere dingen gebracht. "Het heeft ons wel een boost gegeven. We hebben ook wel wat tegenslagen gehad en dan helpt die bekendheid wel om erdoorheen te komen," vertelt Rianne. "Maar het is niet zo dat alles dan vanzelf gaat hoor. Ik sta nog steeds elke dag om zes uur op om de schapen te melken," vult Jan aan.

Melkschapen Op de boerderij lopen zo'n 800 schapen rond. Het zijn geen Tesselaars maar Friese melkschapen. "Tesselaars zijn meer vleesschapen en deze Friese schapen zijn gewoon goede melkschapen," vertelt Jan. Bij andere schapenboeren is het in de lente lammertijd. Dat is bij Jan en Rianne niet zo. "Wij laten de schapen het hele jaar door dekken en wij hebben dus ook het hele jaar door lammetjes. Dat zorgt ervoor dat we ook het hele jaar door de schapen kunnen melken en verse melk hebben voor onze schapenkaas. Daarnaast komen er dus ook steeds mannetjeslammetjes voor de slacht. We hebben dus steeds verse aanvoer van lamsvlees," legt Jan uit.

Leveranciers In de boerderijwinkel ligt de diepvries vol met lamssaté, lamsburgers, lamsrollade, lamskotelet en lamsbiefstuk. Naast verkoop in de winkel leveren ze aan meer dan dertig restaurants op het eiland. Op hun vlees ontbreekt het Echt Texels Product keurmerk. "Dat komt omdat het vlees niet van Texelse schapen afkomstig is. Maar ons vlees is natuurlijk wel hartstikke Tessels. De schapen staan op Texel, krijgen Tessels gras, worden door ons verzorgd en het vlees wordt hier in onze eigen slagerij verwerkt. Hoe Tessels wil je het hebben?" zegt Rianne. Hun eigen merk Jan en Rianne compenseert een boel.

De klanten die de boerderij bezoeken komen vaak niet alleen voor een lamsbiefstuk of een stukje schapenkaas maar vooral om een glimp op te vangen van de boer en boerin. Een stel uit Noord-Holland is een week op Texel en kijkt in de stal naar Rianne die de lammetjes verzorgt. "Wij zijn echte Boer Zoekt Vrouw-fans. Het is gewoon een gezellig programma en het is toch bijzonder dat mensen elkaar op deze manier ontmoeten en dat veel vrouwen zo voor het boerenleven kiezen. Vijf jaar geleden zijn we hier ook al geweest. Het is gewoon leuk om Jan en Rianne zo even in het echt te zien," vertellen ze enthousiast.

Jan en Rianne zitten zondag ook voor de buis om te kijken naar Boer Zoekt Vrouw. "Wij kijken misschien iets anders dan andere mensen. Je weet hoe het achter de schermen gaat. En dan komen er ook altijd weer herinneringen boven van toen."

