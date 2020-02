Mannen in been gestoken bij beroving in park in Heemskerk

HEEMSKERK - Twee mannen van 19 jaar oud zijn vannacht in hun been gestoken in een park aan de Koningin Wilhelminastraat in Heemskerk. De verdachte is er vandoor gegaan met twee telefoons, een bromfiets en een portemonnee.

De twee slachtoffers zaten rond 01.30 uur in het park toen zij werden aangesproken door een ongeveer 16-jarige jongen. De sfeer was in de eerste instantie gemoedelijk: het drietal rookte samen een sigaretje.

De sfeer sloeg snel om en de dader wilde ineens geld zien. Toen dit niet snel genoeg ging stak hij de beide slachtoffers in hun been en ging hij er vandoor met een bromfiets, twee telefoons en een portemonnee.

De politie is op zoek naar de jongen, die ongeveer 1.80 groot is en volledig zwarte kleding droeg. Hij had daarnaast een capuchon op.