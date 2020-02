Rapper Engel maakt zich op voor jubileum in poppodium Manifesto: "We hebben écht uitgepakt!"

HOORN - Steven Engel uit Hoorn maakt zich op voor zijn 20-jarig jubileum als rapper. Donderdag verscheen zijn verzamelalbum 'Alles nog open' op vinyl en vanavond start de man die vooral in West-Friesland - maar ook daarbuiten - bekend is, zijn tour met een optreden in Manifesto. "Ik ben blij dat het nu eindelijk begint."

Steven Engel

"Er moest een keer iets van mij op vinyl uitgebracht worden", vertelt Engel aan WEEFF over zijn onlangs verschenen verzamelalbum. "Dat is een proces waar je goed over na moet denken en wat je ver van tevoren moet regelen. Het maken van vinyl duurt minstens drie maanden." Aangezien Engel dit jaar zijn 20-jarig jubileum viert was het een uitgelezen moment om dit te realiseren. Donderdag was het zover en verscheen het album 'Alles nog open', met daarop veertien tracks die een overzicht geven van de carrière van de rapper en een vooruitblik op nieuwe projecten die Engel in de komende periode aangaat. "De muziek ligt altijd superdicht bij mezelf", legt Engel uit. "Ik kan er mee laten horen en zien wie ik ben. De titeltrack van het album heb ik samen gemaakt met Diggy Dex en met Paul de Munnik. Wellicht dat Paul ergens bij de tour aanwezig is om mee te doen, maar we moeten nog kijken of we dat kunnen realiseren."

Quote "Voor de tour heb ik zalen uitgekozen waar ik iets mee heb" rapper Engel

Engel start zijn jubileumtour vanavond in een bijna uitverkocht Manifesto in Hoorn. "Daar ben ik twintig jaar geleden ook begonnen", vertelt hij. "Ik was één van de eerste artiesten die daar nog voor de officiële opening op mocht treden. Manifesto heeft mij altijd een hoop kansen gegeven, als ik bijvoorbeeld weer met een nieuw album kwam. Daar ben ik ze dankbaar voor." Naast de zaal in Hoorn staat Engel in de komende weken in Gouda, Paradiso in Amsterdam, Groningen en in Den Haag. "De kaartverkoop voor het optreden in Paradiso schiet ook al aardig op", aldus de rapper die nu in Amsterdam woont. "Ik sta voor mijn tour in vijf zalen in Nederland en dat zijn allemaal plekken waar ik iets mee heb."

Hybride groep De rapper wordt ondersteund door een flinke groep muzikanten, maar zelf zou Engel het geen band willen noemen. "Het is meer een hybride groep", zegt hij. "Ik heb DJ DNS en DJ Native bij me, Jawek Kamstra speelt en zingt mee en voor de blazerssectie heb ik Wouter Hakhoff en Annette de Greeuw. Verder is rapper Surya, met wie ik in 't Gilde zit, aanwezig." Ook Joost Adriaanse, alias rapper Just, is erbij. "Die is in tien jaar uitgegroeid tot een heel belangrijk onderdeel van mijn carrière", gaat Engel verder. "Al met al neem ik met ook een geluidsman en iemand voor het licht een groep mee van negen mensen. We hebben dus écht uitgepakt voor de tour. Want als je een jubileum viert dan moet je dat goed doen."