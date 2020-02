Domper voor carnavalsliefhebbers Ankeveen: optocht afgeblazen

ANKEVEEN - Bij carnavalsvereniging De Schuimlikkers keken ze al lange tijd uit naar de grote optocht van aankomend weekend. Maar de weergoden gooien roet in het eten. Gisteravond laat is het besluit gevallen om de optocht door Ankeveen af te blazen, zo meldt de organisatie via Facebook.

"Helaas is het bestuur tot het besluit gekomen om onze optocht door Ankeveen af te lassen ivm de weersvoorspelling", zo valt in het bericht te lezen. Daar wordt aan toegevoegd: "Iedereen is natuurlijk wel welkom op onze feestavonden in t'Wapen van Ankeveen."

Stofzuigen en vlaggetjes ophangen

De beslissing is een hard gelag voor de carnavalsliefhebbers in Ankeveen, dat tijdens het carnavalsweekend voor even wordt omgedoopt tot Schuimlikkerveen. De inwoners werkten de laatste dagen hard om alles klaar te maken voor het feest. "We moeten nog stofzuigen en vlaggetjes ophangen," vertelde Chantal Schouten eerder deze week nog voor de camera van NH Nieuws.

Bekijk hieronder de reportage van NH Nieuws: