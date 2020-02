Verdachte van Haarlemse aanrandingen langer vast door wachtlijst Pieter Baan Centrum

HAARLEM - Rayen J., een 21-jarige man die ervan wordt verdacht drie vrouwen te hebben aangerand in Haarlem, blijft voorlopig vast zitten. Vanaf half april wordt hij geobserveerd in het Pieter Baan Centrum, waar hij al in december aangemeld werd.

Dat meldt het Noordhollands Dagblad. De advocaat van J., Gert Kraaij, vroeg tegenover de Haarlemse rechtbank om schorsing van de voorlopige hechtenis van zijn cliënt, maar kreeg geen gehoor.

J. zit sinds juli 2019 in voorarrest. Hij wordt ervan verdacht twee vrouwen te hebben aangerand op het station van Haarlem op 5 juli 2019 en een hardloopster in park de Bolwerken op 28 juni 2019. Daarnaast wordt hij volgens de krant verdacht van een serie winkeldiefstallen bij onder andere een Gall & Gall, een Hudson's Bay en een Albert Heijn.

'Cannabisgebruik'

Volgens het Noordhollands Dagblad zou J. gezegd hebben tot nieuwe inzichten over zichzelf te zijn gekomen. Echter zou hij in hechtenis via een urinecontrole positief getest hebben op het gebruik van cannabis, wat niet is toegestaan voor mensen in detentie.

Volgens de krant werd het verzoek van de advocaat afgewezen omdat het risico op herhalingen groot wordt geacht. Daarnaast zou de rechtbank benadrukt hebben dat J. van 'heel erge strafbare feiten' wordt verdacht.