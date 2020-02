Metershoge vlammen bij brand op industrieterrein in Zwaag

ZWAAG - In bamboeverwerkingsbedrijf Moso aan de Adam Smithweg is vanavond rond 19.45 uur een uitslaande brand uitgebroken. De brand is inmiddels overslagen naar een naastgelegen pand.

Inter Visual Studio

Het bedrijf ligt op een industrieterrein Zevenhuis. Volgens Veiligheidsregio Noord-Holland Noord grijpt het vuur om zich heen. Een getuige omschrijft de brand als 'mega groot'. Anderen laten weten dat de brand vanuit Spierdijk, Obdam en Hoorn te zien is. Wind Er wordt groot ingezet om de omliggende panden te sparen. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio staat de wind in de richting van Zwaagdijk. De brand werd al snel opgeschaald naar een zeer grote brand. Of er slachtoffers zijn gevallen, is nog niet bekend. Er zou niemand in het pand aanwezig zijn geweest.

NH Nieuws

Grote zorgen Een melkveehouder in de buurt van de brand maakt zich zorgen. Vonken van de brand komen op zijn huis en vee terecht: "De koeien staan op stal maar de vonken kunnen er via de zijkant in. Als de wind 50 meter opschuift dan zijn we de klos. Het stinkt hier ook enorm naar plastic", vertelt hij. "We moeten de rust bewaren. Maar als het nu nog verder oplaait haal ik mijn kinderen van bed. Het is gewoon niet veilig", benadrukt hij.

Richard Steenbakker