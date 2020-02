Goochelwinkel Heemskerk herrijst uit as van verwoestende brand

HEEMSKERK - Tien maanden na de brand in de Magicshop in Heemskerk is de winkel voor goochelaars en goochel-liefhebbers weer open. Eigenaar Ron Timmer heeft de afgelopen tien maanden hard gewerkt om de winkel zo snel mogelijk weer open te krijgen en daar kwam geen enkele vorm van magie aan te pas.

Op de eerste dag dat zijn winkel geopend is kijkt Timmer trots om zich heen. Slechts tien maanden geleden verwoestte een brand zijn winkel.

"Het is bijna niet voor te stellen dat het in april van vorig jaar op deze plek een ravage was: alles zwart, alle artikelen vol met roet. Dat was toen wel even schrikken. Hoewel ik het soms moeilijk heb gehad, heb ik nooit echt bij de pakken neergezeten. Het was steeds uitkijken naar het moment van de heropening. Dat vooruitzicht heeft me op de been gehouden", laat Timmer weten.

Nieuwe start

Met de opening van de winkel zijn liefhebbers van magie weer welkom in de Magicshop. Ron Timmer laat weten blij te zijn met hoe de winkel er op dit moment weer uitziet: "Ik ben er echt heel blij mee, we kunnen nu een nieuwe start maken."