Burgemeester Zaanstad wil volledig vuurwerkverbod: verkopers met vergunning boos

ZAANSTAD – Zaanse vuurwerkverkopers zijn kwaad. Burgemeester Jan Hamming wil een algeheel landelijk vuurwerkverbod en pleit daarvoor bij de minister. Het nieuwe verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen is wat hem betreft niet voldoende. Ondertussen geeft de gemeente nog steeds verkoopvergunningen uit. Twee vuurwerkverkopers ontvingen vorig jaar nog een nieuwe vergunning die voor tien jaar geldig zou moeten zijn. “De burgemeester heeft twee petten op!”

NH Nieuws

Op 30 januari stuurde Hamming een brief aan minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus. Daarin pleitte Hamming - als voorzitter van Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland - voor een algeheel landelijk vuurwerkverbod. Hamming schreef: “Het is van belang de import, verkoop en het afsteken van consumentenvuurwerk volledig te verbieden.” Hij schrijft dat hij in elke gemeente professionele vuurwerkshows wil.

NH Nieuws

Ondernemers Zaanse vuurwerkondernemers voelen zich in de maling genomen. Vuurwerkgigant Zaanstreek kreeg vorig jaar een vergunning voor 10 jaar. Eigenaar Raymond Erken: “Als ondernemer moet je, naast investeringen, ook een huurcontract afsluiten voor meerdere jaren. Daar zit je dan aan vast, ook met een verbod. Dat kun je mensen toch niet aandoen.”

Quote "De burgemeester heeft twee petten op!" vuurwerkverkoper Raymond erken

Dat de gemeente Zaanstad verkoopvergunningen verleent en de burgemeester tegelijkertijd voor een verbod op consumentenvuurwerk pleit, zet kwaad bloed bij de ondernemer. Erken: “De burgemeester heeft twee petten op! Mijn vrouw heeft hem een tijdje geleden een brief gestuurd met de vraag wat er precies met ons gaat gebeuren als er een verbod zou komen, maar we krijgen gewoon geen antwoord op deze vraag.”

Hij is van mening dat vuurwerkoverlast grotendeels wordt veroorzaakt door klein, individueel vuurwerk, niet door sierpotten en andere grote producten. Erken: “Haal al die losse knallers en pijlen eruit. Ook het kindervuurwerk, want daar zitten ook veel dingen tussen die overlast kunnen geven.” Dit standpunt komt overeen met het nieuwe besluit van de Tweede Kamer omtrent het landelijke vuurwerkbeleid. Motivatie De onzekere tijden binnen de vuurwerksector zorgen ervoor dat Erken zijn motivatie om tijd en moeite in de zaak te steken tijdelijk heeft verloren. “Ik steek er op dit moment even geen moeite in. Eigenlijk had ik al lang met mijn website bezig moeten zijn, maar door al die onzekerheid heb ik daar nu geen zin in.”

Reactie De woordvoerder van burgemeester Hamming herhaalt in een reactie nogmaals de standpunten uit de brief aan minister Grapperhaus. Hij reageert niet op de vraag waarom Zaanstad nog steeds vergunningen verleent voor de verkoop van consumentenvuurwerk, maar tegelijkertijd voor een volledig verbod pleit.

Quote "Als ik dit eerder had geweten was ik hier nooit aan begonnen" Rob korting

Collega-ondernemer Rob Korting ontving in november 2019 voor het eerst een vergunning voor zijn nieuwe onderneming Vuurwerkland Zaandam. “Ik heb onlangs nog duizenden euro’s geïnvesteerd in mijn zaak. Als ik dit eerder had geweten had ik het nieuwe pand nooit overgenomen en was ik hier nooit aan begonnen. Om een vergunning te krijgen moest ik aan allerlei verplichtingen voldoen, maar vervolgens laten ze mij in de steek.”

Lees ook Play Zaanstreek-Waterland Vuurwerkwinkel wil sluiting voorkomen door te stoppen met knalvuurwerk en pijlen

Tussenweg Ondanks zijn frustratie begrijpt Korting goed dat de maatschappij verandert, maar hij zou, net als Erken, in plaats van een totaalverbod liever een tussenweg zien. Hij zou graag zien dat klein vuurwerk verboden wordt en dat alleen de verkoop van (grote) sierpotten toegestaan is. Korting: “Ik zit ook niet te wachten op scholieren die met een tientje aankomen om vijf sloffen kanonslagen te kopen en elkaar daar vervolgens op straat mee gaan bekogelen.”

Twijfel Volgens Korting wordt de vuurwerksector nu harder gestraft dan de overlastplegers. “De landelijke media staan vol met verhalen over vuurwerkoverlast, maar het supersnelrecht, dat speciaal daarvoor is ingevoerd, wordt vervolgens maar één keer toegepast. Die vandalen lachen zich suf.” Net zoals bij Raymond Erken het geval is wordt er in huize Korting steeds meer getwijfeld aan de vraag of al de onzekerheden en frustraties nog wel de moeite waard zijn. Korting: “Ik ben inmiddels alweer 63 jaar oud. Mijn vrouw zegt tegenwoordig zelfs: ‘hou er toch mee op Rob, je slaapt er slecht van. Laat iemand anders die hete kolen uit het vuur halen’.”