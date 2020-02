Westerlanders tegen uitbreidingsplannen camping, eigenaar van geen kwaad bewust

WESTERLAND - Omwonenden van camping Waddenzee in Westerland hebben in een brief hun ongenoegen geuit over de uitbreidingsplannen van de camping. "Het vertrouwen lijkt alleen maar te zijn afgenomen", schrijven ze. De eigenaar is zich ondertussen van geen kwaad bewust: "Het bleef juist stil toen we vroegen of er nog vragen waren."

Google Streetview

De camping probeert al sinds 2011 een stuk land naast het terrein, het perceel achter snackbar De Bonkte Hongd, te kopen. Maar de boze omwonenden zijn het er niet mee eens. De grond grenst aan een vogelgebied, bovendien zijn de bewoners tegen het uitbreiden van het aantal staanplaatsen en zien ze het niet zitten dat er hoger gebouwd mag gaan worden. "Het belemmert het vrije zicht op het Amstelmeer", zeggen de omwonenden in de brief.

Citaat uit de brief van de omwonenden: "Uitbreiding van de camping inclusief verzwaring van de horeca-functie stuit op ernstige bezwaren van diverse omwonenden. Door het realiseren van een nieuw horecapand is de verkeers- en parkeerdruk enorm toegenomen. Het gaat om enkele honderden voertuigen per week en zelfs bussen in het zomerseizoen. Dit is het gevolg van het aantrekken van diverse verenigingen en allerlei feesten en partijen. Vaak staan er dan ook verkeersregelaars op de Westerlanderweg. Dit staat haaks op het voornemen van de gemeente om de drukte van verkeer op o.a. de Westerlanderweg te verminderen. Verder vrezen de bewoners aantasting van het landschap en grote gevolgen voor de natuur in de nabijgelegen weilanden met beschermde status. Dit nog afgezien van geruchten over huisvesting van arbeidsmigranten van het Levvel bouwconsortium. Daarnaast zijn de plannen voor een hospice in de nabijheid van de camping, niet duidelijk meegenomen in de overwegingen."

Al met al willen de 30 bewoners voorkomen dat de camping verder uit wil breiden. "Westerland is een klein dorp waar nauwelijks voorzieningen zijn, en dankt haar aantrekkingskracht aan de rust en het karakteristieke landschap. De inwoners kenmerken zich over het algemeen als sociaal en tolerant. De oppervlakte van de huidige camping is echter feitelijk al buiten proporties, en ook in Westerland heeft tolerantie haar grenzen." De bewoners zeggen al eerder bezwaar te hebben gemaakt, maar daar is volgens hen niet naar geluisterd. De bewonersavond leverde ook niet op wat ze hadden gehoopt: Helaas kwamen hier nauwelijks nieuwe inzichten naar voren, was de informatie weinig concreet en lijkt het vertrouwen van de omwonenden alleen maar te zijn afgenomen." 'Beetje jammer' Eigenaar Alfons van der Veen is zich ondertussen van geen kwaad bewust. Hij herinnert de bewoners eraan dat ze vorige week bij een bijeenkomst alle gelegenheid kregen om met vragen te komen, maar dat niemand daar gebruik van maakte. "Dat vind ik een beetje jammer." In een officiële verklaring laat hij weten dat het 'feitelijk geen uitbreiding van het aantal staanplaatsen is'. "Het betreffende bestemmingsplan omvat een terreinuitbreiding van 0.75hA recreatief gebied, waar nu nog een parkeerplaats gelegen is. Het aantal campingplaatsen wordt hiermee teruggebracht naar de aantallen van voor 2011." Ook beweert hij dat het perceel helemaal niet grenst aan de Westerlanderkoog. De Zuiderdamsterweg ligt er nog tussen en die zorgt 'volgens deskundigen' juist voor meer overlast dan hetgene dat aan de andere kant van de weg zit. En de verhoging van de bouwhoogten valt volgens hem wel mee: het gaat om een 'geringe verhoging' van drie naar vier meter voor stacaravans op een gedeelte van het terrein dat al lager is gelegen. 'Stemmingmakerij' Andere geruchten over onder meer huisvesting van arbeidsmigranten wijst hij naar het rijk der fabelen. "Dit is onjuist en stemmingmakerij. Camping Waddenzee is een recreatiebedrijf en zal dit altijd blijven."