Touwtrekvereniging Monnickendam wereldkampioen: "Verwachtingen waargemaakt"

MONNICKENDAM - Voor de eerste keer in de geschiedenis van Touwtrekvereniging Monnickendam heeft de club het wereldkampioenschap gewonnen. Tijdens de wedstrijd tegen een Baskisch team trokken ze aan het langste eind en mogen ze zich de beste van de wereld noemen.

"De verwachtingen vooraf waren erg hoog", vertelt Lars Schouten (derde op de foto). "We zijn met onze club naar Letterkelly in Ierland afgereisd en de verwachtingen waargemaakt." De touwtrekkers uit Monnickendam moesten in de poulefase bij de eerste vier eindigen en moesten afrekenen met teams uit China, Spanje en Nederland.

Na een succesvolle poulefase stond het team in de halve finales tegen een vereniging uit Utrecht. Volgens Schouten werd deze wedstrijd vrij overtuigend afgesloten. De finale tegen een touwtrekvereniging uit Baskenland verliep wat lastiger. "De vrouwen uit ons team hebben voor de finale een wedstrijd in een andere poule verloren en hadden daardoor een mentaal zetje nodig", legt hij uit. Schouten vertelt dat het niet vanzelfsprekend was dat hij mee zou doen aan het WK touwtrekken. "Ik was geblesseerd aan mijn rug waardoor het nog maar de vraag zou zijn of ik mee zou doen. Gelukkig ben ik op tijd opgelapt."

Beste van de wereld Een wedstrijd touwtrekken op het wereldkampioenschap in Letterkelly is vergelijkbaar met hoe je het vroeger speelde in de gymzaal. Volgens Schouten komt er alleen wat meer tactiek bij kijken. "We hebben de afgelopen periode hard getraind en ervoor gezorgd dat we met het wereldkampioenschap naar Nederland af kunnen reizen. Met de winst op de Basken is Touwtrekvereniging Monnickendam de beste touwtrek vereniging van de wereld.