Nick stimuleert jongeren om hun passie te ontwikkelen: "Passie werkt aanstekelijk"

HAARLEM - Tripple Threat helpt jongeren bij het ontwikkelen van hun persoonlijke hartstocht. Dit doet de organisatie door haar eigen liefde voor basketbal over te brengen. Nick Hoogendorp: “Door onze eigen passie over te brengen kunnen wij bij anderen passie stimuleren. Passie werkt aanstekelijk”.

Een paar jaar geleden kwam Nick op een pleintje in zijn woonwijk één van de mede-oprichters van Tripple Threat tegen, die hem voor de eerste keer in zijn leven met een basketbal liet gooien. Nick: “Ik kwam op dat moment niet alleen in aanraking met basketbal, maar ook met passie.”

Weerbaarheid

Het duurde niet lang tot de jongens serieuzer aan de slag gingen met het basketballen. Er werd een officieel team opgericht, een coach aangenomen en er werd veel getraind. Nick: “Ik leerde omgaan met feedback, het ontwikkelen van doorzettingsvermogen en het werken in teamverband. Eigenlijk leer je om weerbaar te worden. Dat is een les waar ik erg dankbaar voor ben”. Vervolgens dachten ze: "Hier moeten wij wat mee doen. Sport heeft zo'n positieve ontwikkeling op ons gehad. Toen hebben we Tripple Threat opgericht."