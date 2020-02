Hoofddorpse winkel mogelijk gekraakt met explosief: "Zo'n harde knal, net een droom"

De politie onderzoekt de zaak en kan nog niet bevestigen dat de deur met een explosief uit de voorgevel is geblazen. Wel laten zij weten dat er door meerdere omwonenden afgelopen nacht een "harde klap" is gehoord. Astrid Holm, die boven de winkelstraat woont, zat door de knal rechtop in haar bed en belde de politie.

Volgens omwonenden Astrid en haar man Leo voltrok de roof zich in minder dan tien minuten. "Met twee uitpuilende tassen, een rode en een gele, stapte de dader achter op de brommer van zijn handlanger en ging er vandoor", vertelt Astrid. Assistent-filiaalmanager Shabir Naimi kreeg kort daarna een melding van de alarmcentrale dat hij zo snel mogelijk naar de winkel moest komen om de schade op te nemen. "De deur lag eruit en er lagen overal glasscherven. Het was echt een ravage", vertel hij tegen NH Nieuws.

Het is voor mij de eerste keer dat ik zoiets meemaak en dat is schrikken

Verdraaid lastig

Jan-Leo Oostman van de winkeliersvereniging van het Hoofdorpse winkelcentrum zegt geschokt te zijn over de plofkraak. "Als ze ergens met een auto naar binnen rijden kan je kijken of je maatregelen kan nemen om auto's te weren in winkelgebied. Bij een plofkraak is dat verdraaid lastig", aldus Oostman.

Shabir Naimi kon zijn winkel vandaag wel gewoon openen en de vernielde deur is met een houten plaat gebarikadeerd. "Het is voor mij de eerste keer dat ik zoiets meemaak dus het is even schrikken. We moeten nog even kijken hoe het vanavond gaat, dan moet de deur wel weer dicht kunnen."

Van de daders ontbreekt tot nu toe nog ieder spoor.