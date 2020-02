ProRail: 24 treinen per uur tijdens Formule 1 wordt experiment zonder te testen

ZANDVOORT - Slechts een paar dagen voor de start van de Formule 1 is de stroomvoorziening rond het spoor klaar; pas dan kunnen 24 treinen per uur tussen Amsterdam en Zandvoort rijden. Het is logistiek niet haalbaar om de nieuwe bekabeling van tevoren te testen, zegt regiodirecteur Kees Rutten van ProRail.

De ongewoon drukke dagen op het spoor worden daarmee een experiment voor ProRail. Dat betekent volgens Rutten dat ProRail 'superalert' moet zijn als het evenement begint. "Natuurlijk hebben we dan onze inspecties gedaan. Er zal een wegsleeplocomotief klaar staan, mocht er tóch een trein stil vallen. Verkeersleiding en incidentenbestrijding worden goed geïnstrueerd en we richten een calamiteitenorganisatie in."

Spannendst

Rutten zegt geen slapeloze nachten te hebben over de racedagen op 1,2 en 3 mei. "Maar spannend is het wel. Het spannendst vind ik wat er gebeurt als een trein toch stil komt te staan. Hoe snel krijgen we die weer op gang? Normaal gezien vervolgen reizigers dan hun reis met een bus maar tijdens de Grand Prix zitten alle bussen vol. Je bent dus afhankelijk van de treindienst."

3,5 uur op een trein wachten

Hij wijst treinreizigers erop dat het wachten erbij hoort met 24 treinen per uur en tienduizenden reizigers. "Als je 40.000 mensen moet vervoeren, ben je met twaalf treinen per uur alsnog een kleine 4 uur bezig. Loop even de stad in, ga een hapje eten. Zo voorkom je dat je 3,5 uur op een trein staat te wachten."