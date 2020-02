'Poptempel van het noorden' gaat nog één keer open voor het wordt gesloopt

MIDDENMEER - Voormalig partycentrum De Oude Beurs, de 'poptempel van het noorden', in Middenmeer gaat in april nog één keer open voor het wordt gesloopt. "We willen het nog even laten herleven, geheel in oude stijl", zegt initiatiefnemer Ad van der Veldt tegen Noordkop Radio . Het pand is in 2007 verkocht en daarna in verval geraakt.

In 2007 werd het pand verkocht en in de jaren erop raakte het in verval. De Oude Beurs kwam vorig jaar in weer andere handen en de huidige eigenaar wil het iconische gebouw slopen.

De Oude Beurs kende in de jaren 80 en 90 zijn glorieperiode: de grootste Nederlandse - en zelfs internationale - artiesten trokken naar de Brugstraat in Middenmeer. Zo betraden onder meer de Golden Earring, De Dijk en Marco Borsato het podium. Maar ook Fleetwood Mac en Chuck Berry kwamen langs en in 1988 wist de organisatie Fats Domino te regelen.

Om toch nog één keer het gevoel van de vroeger terug te krijgen, komt er een laatste feest in De Oude Beurs. "We willen het nog één keer laten herleven, geheel in oude stijl", zegt Ad van der Veldt. "Het idee was er al een poosje, maar nu is het ook daadwerkelijk door iemand opgepakt. Hij was gelijk enthousiast en het was daardoor gemakkelijk onderhandelen."

Hoewel het gebouw er van buiten vervallen uitziet, valt het van binnen reuze mee, meent Van der Veldt. "De conditie is eigenlijk super. Het is een stalen frame met een stalen omhuizing en een paar stenen eronder. Veiligheidstechnisch is het een super pand. Het is oud, maar we gaan het helemaal oppoetsen. Alle oude schilderijtjes die er hingen, onder meer van een Jan Smit van 10,11 jaar, heb ik hier nog liggen en hangen we allemaal terug."

Medewerkers van vroeger

De medewerkers van vroeger komen ook weer even terug. Zo staat er straks een 'oude rot' achter de bar en de presentatie wordt gedaan door Roel Zonneveld, de succesvolle organisator van toen. Van der Veldt: "We gaan gewoon weer even tien jaar terug in de tijd."

Het reuniefeest is op 18 april. Onder andere Emotional Feedback, Wall street, Noeverse Bietbent, de oude huis-dj Albert Jan en dj Berry treden die dag op in De Oude Beurs. De kaartverkoop gaat volgende week woensdag van start. Meer info op deoudebeurs.nl.

Beluister hieronder het hele interview dat Noordkop Radio had met Ad van der Veldt: