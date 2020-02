Woningcorporatie boos op Gooise Meren en stapt ook naar minister

Het conflict tussen Gooise Meren en Dudok Wonen gaat om het bouwen van sociale huurwoningen. Gooise Meren vindt dat Dudok Wonen onvoldoende bijdraagt aan het op peil brengen van de voorraad sociale huurwoningen in Bussum, Naarden, Muiden en Muiderberg. Gooise Meren wil de komende jaren van 5.400 naar zeker 5.800 sociale huurwoningen gaan. Dat moet er voor zorgen dat twintig procent van het totale woningaanbod sociale huur is.

Dudok Wonen stelt dat het genoeg bijdraagt aan het aanbod sociale huurwoningen in Gooise Meren en noemt het standpunt van Gooise Meren onredelijk. "De gemeente zegt er zelf alles aan te doen om het percentage sociale huurwoningen als aandeel van de totale woningvoorraad gelijk te houden én zegt daarbij dat de mogelijkheden voor nieuwbouw in Gooise Meren beperkt zijn. In beide beweringen kunnen wij ons niet vinden", aldus Dudok.

Meer sociale huurwoningen

De Gooise woningcorporatie geeft aan dat het zelf kansen ziet om meer bij te dragen aan het bouwen van sociale huurwoningen. Zo komen er al 40 woningen van Dudok Wonen in de Keverdijk. "Ook gaat er zeker gebouwd worden op Crailo en er zijn meer mogelijkheden. Daarbij kan de gemeente op diverse bouwlocaties het percentage sociale huurwoningen vergroten. Er worden te vaak vooral dure huizen gebouwd", zegt Dudok.

Tot er heldere afspraken komen over het bouwen van de sociale huurwoningen mag Dudok Wonen dus niet meer bouwen in Gooise Meren. "Door deze opstelling van de gemeente is er wat ons betreft geen sprake van gelijkwaardigheid, wat een randvoorwaarde is om te komen tot prestatieafspraken."

Dudok Wonen stapt nu - net als Gooise Meren - naar minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor een zogeheten 'verzoek tot geschilbeslechting'. De corporatie wil daarmee dat de minister een oordeel velt over de kwestie. De minister moet dat binnen zes weken doen, al kan de beslistermijn nog met een maand worden verlengd.