Niet Haarlem of Amsterdam, maar Santpoort-Zuid heeft het allerbeste station

SANTPOORT-ZUID - De verkiezing tot best gewaardeerde station van Noord-Holland kent dit jaar een verrassende winnaar. Het populairste station onder treinreizigers is namelijk niet gelegen in een grote stad, maar in Santpoort-Zuid.

Wikipedia CC / Michiel Verbeek

Het station met het kenmerkende gebouw eromheen komt als beste uit de bus bij de Stationbelevingsmonitor 2019 die door de NS is samengesteld. In totaal werden zo'n 150 duizend reizigers ondervraagd. Het Velsense station wordt door 91 procent van de reizigers gewaardeerd met een rapportcijfer 7 of hoger. Op de tweede plek eindigt het station van Haarlem. Daarachter is het Amsterdam Centraal dat er met de bronzen plak vandoor gaat. Den Helder Zuid niet meer onderaan Op de laatste plek in Noord-Holland is het station Den Helder Zuid geëindigd. Dat station werd vorig jaar nog verkozen tot 'slechtste station van Nederland'. Nu weten iets meer reizigers het station te waarderen. Waar vorig jaar nog maar 23 procent van de reizigers het station een 7 of meer gaf, is dat nu 33 procent.

Andere rapportcijfers treinstations in de IJmond percentage aantal reizigers dat station beoordeeld met 7 of hoger Uitgeest: 50% (was 55%) Heemskerk: 54% (was 66%) Beverwijk: 53% (was 55%) Driehuis: 67% Santpoort-Noord: 65% Santpoort-Zuid: 91%

Station Zaandam Kogerveld, Amsterdam Lelylaan en Haarlem Spaarnwoude krijgen ook allemaal een lage waardering. Landelijk gezien gaat de gouden medaille naar Limburg. Van alle stations in ons land krijgt dat in Klimmen-Ransdaal het hoogste rapportcijfers. Lage Zwaluwe, nabij Breda in Brabant, wordt het minst gewaardeerd.