Benutte penalty Koopmeiners zorgt voor remise AZ tegen LASK Linz

ALKMAAR - AZ heeft de eerste wedstrijd in het tweeluik met LASK Linz gelijkgespeeld. De ploeg van trainer Arne Slot kreeg in de eerste helft de openingstreffer om de oren, maar door een benutte strafschop van Teun Koopmeiners sleepten zij toch nog een gelijkspel uit het vuur.

De eerste kans van de wedstrijd was eveneens voor aanvoerder Koopmeiners. Hij mocht aanleggen vanaf achttien meter, nadat de VAR voor een vrije trap koos in plaats van de eerder gegeven strafschop. De vrije bal eindigde in de handen van Linz-doelman Alexander Schlager. De bezoekers werden vervolgens wat sterker en René Renner was de eerste die AZ-doelman Marco Bizot tot een redding dwong.

Na een klein halfuur spelen werd de doelverdediger uit Hoorn alsnog geklopt. Een inworp van oud-AZ'er James Holland kwam via-via voor de voeten van spits Rahuz, die via de ongelukkige Ramon Leeuwin binnenschoot (0-1). Dominik Frieser had de kans om de voorsprong namens de Oostenrijkers te vergroten, maar de sterk keepende Bizot stond opnieuw in de weg.