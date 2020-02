Bouwploeg Lentetuin draait overuren om tropische verrassing te maken

BREEZAND - Het is een drukte van belang in de sporthal van Breezand. Pompwagens met vloerplaten en pallets razen door de hal. De bouwploeg, 25 man sterk heeft nog een flinke klus voor volgende week de Lentetuin kan beginnen.

"Er gaan weer flink wat vrije uurtjes in zitten", lacht Sem Langelaan, chef-opbouw van de Lentetuin, "Maar daar krijg je ook heel veel voor terug." De mannen zijn begonnen met het leggen van de vloerplaten, langs de wanden worden pallets neergezet en er worden doeken opgehangen.

"Het wordt straks een tropische hal vol met zee, strand en tropische huisjes. Verder nog een beachbar, een surfschool en uiteindelijk natuurlijk de bloemen uit de Noordkop er in!" De bouwploeg heeft zes dagen de tijd om de hal een complete metamorfose te geven. Daarna komen namelijk de kwekers met hun bloemen.

"Dit is een schema voor de complete opbouw", zegt Langelaan met in zijn hand een flink draaiboek, "Hier staat in wat er vanaf de voorbereidingen tot aan de opening moet gaan gebeuren." Augustus vorig jaar is de organisatie begonnen met het maken van de eerste plannen. In januari is begonnen met de bouw van de decors.

Verderop in de hal worden op hoog tempo de platen neergelegd. Als getrainde parketleggers bouwen ze een compleet nieuwe laag om de sportvloer te beschermen. "Ik hoop dat vanavond rond 23.00 uur het licht uit kan", zegt Langelaan, "Maar het is ook wel eens een uur of 01.00 uur geworden."