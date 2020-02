Ajax in moeizaam heenduel niet opgewassen tegen Getafe

MADRID - Ajax is er niet in geslaagd om in de eerste wedstrijd tegen Getafe een goed resultaat neer te zetten. De Amsterdammers speelden een pover duel en wisten niet gevaarlijk te worden tegen de goed georganiseerde Spaanse ploeg. Getafe kwam wel tot scoren en doordat de Spanjaarden in de absolute slotfase nog eens wisten toe te slaan van de ruimte die hen werd geboden, eindigde het duel in 2-0.

Via Jaime Mata en nogmaals Deyverson kreeg de ploeg van trainer José Bordalás meer mogelijkheden om de score te openen, maar beide spitsen wisten de bal niet richting doel te koppen. Tien minuten voor rust was het dan toch Getafe dat op voorsprong kwam. Na een vrije trap bracht Mathías Olivera de bal voor, waarna Deyverson met zijn derde poging van de wedstrijd dan toch succesvol was: 1-0.

Ajax wist zich in de eerste helft geen raad met Getafe. Het lukte de ploeg van trainer Erik ten Hag niet om kansen te creëren en de Spanjaarden waren dan ook de bovenliggende partij. Echter lukte het ook hen lang niet om gevaarlijk te worden voor het doel van Ajax-goalie Bruno Varela. Deyverson was de eerste die namens Getafe het vijandige doel onder vuur nam. De Braziliaan probeerde het van afstand, maar Varela bokste de bal uit zijn doel.

Ook in de tweede helft gebeurde er niet veel om over naar huis te schrijven. Het was veelzeggend dat de eerste bal op doel van Ajax een vrije trap was die aan alles en iedereen voorbij ging en zodoende in de handen van David Soria belandde. Vooral in de openingsfase van het tweede bedrijf vielen er veel gele kaarten te noteren doordat de Spanjaarden er een vechtwedstrijd van wilden maken. Via Marc Cucurella kregen zij wel de beste mogelijkheid, maar Varela was attent op zijn poging.

Aan de bak

In de slotfase wist Ajax ietwat uit haar schulp te kruipen wat zorgde voor wat meer dreiging richting het Spaanse doel. Tot groot gevaar kwamen de Amsterdammers echter niet. Kenedy zorgde in de blessuretijd zelfs voor een nog grotere domper voor Ajax door de 2-0 binnen te schieten. Uit een uitbraak wist hij de bal via de hak van Sergino Dest achter Varela tegen de touwen te werken, waardoor Ajax volgende week in de eigen Johan Cruijf ArenA hard aan de bak moet om alsnog door te dringen tot de achtste finales van de Europa League.

Opstelling Getafe: Soria; Damian, Djene, Etxeita, Olivera; Nyom, Maksimovic, Arambarri, Cucurella (Kenedy/89); Deyverson (Ángel/57), Mata (Molina/72)

Opstelling Ajax: Varela; Dest, Álvarez (Schuurs/67), Blind, Tagliafico; Martínez, Ziyech, Van de Beek; Tadic, Traoré (Huntelaar/67), Babel