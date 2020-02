Monument neergestorte bommenwerper Muiden in de maak: donaties gezocht

MUIDEN - In 1943 stortte een Britse bommenwerper, de Halifax JB.803, neer in een weiland bij Muiden. Guus Kroon zet zich al jaren in voor een herdenkingsplek voor de omgekomen bemanningsleden. "Nu is de bouw van het monument dan eindelijk begonnen. Dit is de bekroning op meer dan dertig jaar onderzoek."

"Overal langs het IJsselmeer staan monumentjes, waarom niet in Muiden," dacht Guus Kroon tijdens een fietstocht rond het meer. Daarop besloot hij zich in te zetten voor de realisatie van een herdenkingsplek voor het gecrashte vliegtuig, de Halifax JB.803. Bekijk hieronder de reportage van NH Nieuws over de bouw en de locatie van het monument.

(Tekst loopt door onder video.)

NH Nieuws

In 1943 werd de Britse bommenwerper geraakt door een Duitse nachtjager. De piloot probeerde nog een noodlanding te maken, maar het vliegtuig stortte bij Muiden. "Dit heeft diepe indruk gemaakt op de gemeenschap. De bemanningsleden liggen hier begraven en de gebeurtenis heeft mij als kind al geïntrigeerd." Samen met anderen richtte hij de Stichting Halifax Monument Muiden op. "We wilden eigenlijk een paar jaar geleden het monument al af hebben, maar dat was niet haalbaar," vertelt Guus. De vergunning is nu bijna rond. "Op 1 mei vieren we 75 jaar bevrijding, dan gaan we het monument onthullen." Nabestaanden Een bijzondere dag, want er zullen ook nabestaanden aanwezig zijn. "De bemanning kwam uit Engeland, Schotland en Canada. Broers en zussen leven vaak niet meer, maar van iedereen komt een verwant," vertelt Guus. De Stichting Halifax Monument Muiden is hard op zoek naar sponsoren. "Het maken van een monument is duur en de organisatie van de herdenking kost ook geld. Iedere euro is welkom," aldus Guus. Het rekeningnummer van de stichting staat op hun website. De ravage was groot na de crash. Hieronder vertelt Guus Kroon hoe het eruit gezien moet hebben. "Er leven weinig mensen meer die het neerstorten gezien of gehoord hebben, maar ik heb nog ooggetuigen gesproken."

(Tekst loopt door onder video.)

NH Nieuws

Zes bemanningsleden kwamen om, een zevende man is tot op de dag van vandaag vermist. Zijn naam is William 'Bob' Robert Louth. In de video hieronder vertelt Guus Kroon wat er mogelijk met Louth gebeurd is. De Stichting Halifax Monument Muiden hoopt het mysterie ooit op te lossen.

NH Nieuws