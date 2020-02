Iconische Gele Brug na 75 jaar terug in Ankeveen

Oorlog

Aan het einde van de oorlog realiseerden de Duitsers zich dat de geallieerden heel dichtbij waren en ze wilden het hen zo moeilijk mogelijk maken, dus hebben ze overal bruggen ontmanteld. Zo ook de Gele Brug.

Er kwam een betonnen oversteek voor terug en toen Ankevener Eric Torsing hoorde dat deze aan vervanging toe was, bedacht hij dat het mooi zou zijn om de oude Gele Brug in ere te herstellen. Zijn neef Rob Torsing is nu architect en geboren naast de brug en ging gelijk mee in het initiatief.

Twee bruggen

Ze hebben besloten om twee bruggen te maken: de oorspronkelijke Gele Brug en daarnaast een aparte fietsbrug. Via verschillende foto's hebben ze geprobeerd de brug zo veel mogelijk te reconstrueren. Het enige verschil: de brug kan niet meer open. Dat is door het zware verkeer dat er nu rijdt niet mogelijk, en het is ook niet nodig vertelt architect Rob Torsing. Verder wordt het autoverkeer op de ophaalbrug éénrichtingsverkeer. De versmalling zorgt dan automatisch voor dat auto's snelheid minderen. Daarnaast komt er een faunapassage voor de otter, zodat die kan wisselen tussen de natuurgebieden.

De initiatiefnemers hopen dat de brug een landmark wordt, zodat mensen gaan afspreken bij de brug. En als ze eroverheen rijden echt het gevoel hebben dat ze 'het dorp binnenkomen'.