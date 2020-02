Zeven overwegen drie dagen dicht tijdens Formule 1-weekend

Auto's, motoren, fietsers en voetgangers moeten 1, 2 en 3 mei een andere route kiezen. Dat kost weggebruikers in Zandvoort, Overveen en Halfweg veel extra moeite en reistijd. ProRail en de betreffende gemeenten hebben besloten de overwegen te sluiten 'voor de continuïteit van het treinverkeer' en de veiligheid van het wegverkeer.

Racefans

Tijdens deze drie dagen gaan op momenten twaalf treinen heen en twaalf treinen terug tussen Zandvoort en Amsterdam rijden om de tienduizenden racefans heen en weer te brengen. De treinen stoppen wel in Haarlem, maar niet in Overveen.

Het gaat om zeven overwegen waar de bomen gesloten blijven. Twee in Zandvoort (Haltestraat en Van Lennepweg), twee in Overveen (eentje op het station zelf en de Bloemendaalseweg) en drie overwegen in Halfweg en omgeving: De Liedeweg in Haarlemmerliede (bij de Zoete Inval), de fietsoversteek Batterijweg in Halfweg en de Wethouder van Essenweg. Die laatste is geopend voor hulpdiensten wanneer dat nodig is.

De gemeenten Zandvoort, Bloemendaal en Haarlemmermeer hebben nog geen omleidingsroutes bekendgemaakt.

Spoorbomen

Volgens een woordvoerder van ProRail is er vanwege de veiligheid gekozen voor het compleet afsluiten van de overwegen. "Met zoveel treinen per uur zouden de spoorbomen toch al heel vaak dicht zijn. Misschien zijn ze dan een halve minuut per kwartier open. Want een overweg moet ook weer op tijd dicht voor er een trein komt. De overwegen openhouden kan gevaarlijke situaties opleveren."