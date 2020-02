VIDEO: Verkeershufter slalomt met auto tussen dichte spoorbomen door in Hilversum

HILVERSUM - Wachten voor dichte spoorbomen kan vervelend zijn, maar sommige automobilisten maken het wel heel bont. Dat geldt onder meer voor een automobilist in Hilversum: op een video van spoorbeheerder ProRail is te zien hoe hij met hoge snelheid en gevaar voor eigen leven langs de gesloten spoorbomen bij Hilversum Sportpark slalomt.

De automobilist ziet de dichte spoorbomen net weer open gaan. Zodra ze ook maar een paar centimeter omhoog gaan, trapt hij op het gaspedaal en haalt hij over de verkeerde weghelft met hoge snelheid een file aan wachtende auto's in. Het rode licht knippert op dat moment nog.

De automobilist in Hilversum is lang niet de enige die wel eens halsbrekende toeren uithaalt op spoorwegovergangen, zo blijkt uit de ProRail-video.

Levensgevaarlijk

De spoorbeheerder wil met de beelden aandacht vragen voor het slalommen langs spoorbomen. Dat is vanzelfsprekend levensgevaarlijk. "Via onze toezichtcamera’s bij overwegen zien we regelmatig slalommende verkeersdeelnemers. Auto’s, brommers, fietsers en voetgangers die nog snel even willen oversteken voordat de bomen gesloten zijn. Dit is levensgevaarlijk! Bewaar je slalomgedrag voor de piste en blijf gewoon wachten als de lichten beginnen te knipperen en de bellen gaan rinkelen. En ga pas weer rijden als de rode lichten gedoofd zijn. Er vallen regelmatig doden doordat mensen geen geduld hebben", aldus ProRail.

Volgens ProRail zijn er het afgelopen jaar negen doden en drie zwaargewonden gevallen op spoorwegovergangen.

De verkeershufter in Hilversum is te zien vanaf 0:19.