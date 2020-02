Explosie bij Harsco gevolg van bedieningsfout medewerker

WIJK AAN ZEE - De explosie die gisteren in Wijk aan Zee is gehoord en gevoeld, was het gevolg van een fout die gemaakt is door een medewerker van Harsco, de slakverwerker van Tata Steel. Dat zegt een woordvoerder van Harsco tegen NH Nieuws.

Meerdere inwoners lieten gisteren aan NH Nieuws weten dat hun "huis stond te trillen". De woordvoerder van de slakverwerker vertelde dezelfde middag nog dat er iets is misgegaan bij het kiepen van zogenoemde staalslakken. Hierbij is waarschijnlijk heet staal in contact gekomen met water, waarna een grote explosie is ontstaan, zo legde hij uit.

Een dag later vertelt Hans Hochstenbach telefonisch : "Uit alle onderzoeken is gebleken dat dit een bedieningsfout was van een van de mensen." Details over wat deze fout precies inhoudt, wil hij niet geven. "Dan kom je meteen in de privacysfeer terecht. En van zulk naming & shaming wil ik ver weg blijven."

Extra instructies

Het bedrijf kan niet uitsluiten dat zo'n fout in de toekomst nog eens zal worden gemaakt. "Garanties heb je nooit in het leven. De kans dat het opnieuw gebeurt is niet nul, maar zit wel tegen nul aan. Helemaal uitsluiten zou ik wel willen, maar dat gaat niet."