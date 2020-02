Archeologen blij met Hoogkarspelse opgravingen: "3.000 jaar oud touw in goede staat"

HOOGKARSPEL - "Als je een touw vindt, in de grond, wat daar al 3.000 jaar ligt en in goede staat is. Dat is ontzettend bijzonder", vertelt archeoloog Willem Jezeer trots over de vondsten van opgravingen in Hoogkarspel. Het touw is één van de opgegraven schatten.

Archeologen zijn vorig jaar augustus gestart met de opgravingen bij het Reigersborg-gebied in Hoogkarspel. Er staat daar een nieuwbouwproject gepland, maar voordat dat van start kan gaan moet de grond 'schoon' worden verklaard. Zodoende mogen de archeologen eerst op onderzoek uitgaan.

Bronstijd

Het eerste project duurde zes weken, begin februari startten de ADC Archeologen met het laatste stukje. Onderzoek naar de Bronstijd (ca. 3.000 tot 800 voor Christus) staan hierbij centraal. "Dat komt omdat we nog niet het fijne weten van deze tijd", vertelt Willem.

West-Friesland is dichtbebouwd geweest gedurende deze tijd en wordt daarom door ADC gezien als een goudmijn op het gebied van ontdekkingsmogelijkheden. "Vooral in Hoogkarspel zit nog veel uit de bronstijd in de grond, die goed bewaard is gebleven", aldus Willem.

Pareltjes

Niet alleen de eerste weken, maar ook deze laatste weken, leverde veel op. "Het is een mooie aanvulling geweest op wat we al wisten. Maar we hebben altijd veel meer ontdekkingen nodig om goede vragen te kunnen stellen en conclusies te trekken", vertelt hij.

Maar volgens Willem zaten er wel echt een paar pareltjes bij de recente vondsten. "We hebben een touw gevonden. Het is bijzonder om te bedenken dat dit 3.000 jaar later nog in zulke goede conditie is ontdekt. Ook vonden we een huisplattegrond. Hier zijn we naar op zoek en wilden we meer van weten. Het is altijd fijn als je dat dan vindt."