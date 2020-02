Minister erkent na onderzoek NH Nieuws: "Niet al het plastic kan uit compost gehaald worden"

NOORD-HOLLAND - Afvalverwerkers kunnen niet al het plastic dat via GFT-afval in compost terechtkomt eruithalen. Dat blijkt uit de antwoorden van de minister op Kamervragen. Aanleiding voor die vragen was onderzoek van NH Nieuws dat we in samenwerking deden met de Plastic Soup Foundation.

NH Nieuws

Compost dat afgelopen jaar gratis is uitgedeeld aan inwoners, zit vol met plastic. In mei 2019 schreven we al over het feit dat volkstuinders een groot aantal stukken plastic op hun tuintjes vonden. Nader onderzoek wees in december uit dat het compost ook duizenden deeltjes (met het oog niet waar te nemen) microplastic bevat. Dit leidde tot Kamervragen van D66, PvdA en GroenLinks.

Quote "Het is helaas niet mogelijk om de kunststoffen volledig uit te filteren" Stientje van Veldhoven, minister voor Milieu en Wonen

Minister voor Milieu en Wonen Stientje van Veldhoven heeft deze vragen nu beantwoord en daaruit blijkt onder meer dat zij erkent dat compost plastic kan bevatten. "Met zeeftechnieken tijdens het composteringsproces is een groot deel van deze bodemvreemde materialen, waaronder kunststoffen, voor het composteringsproces te verwijderen. [...] Met deze inspanningen wordt veel bereikt, maar het is helaas niet mogelijk om de kunststoffen volledig uit te filteren."