Staxi begint taxidienst met alleen maar vrouwelijke chauffeurs in Amsterdam

Taxibedrijf Staxi komt vanaf vandaag met een speciale taxidienst in Amsterdam waarbij de auto's alleen door vrouwelijke chauffeurs gereden worden: Staxi Lady. Volgens directeur Hakima El Allaoui is er grote behoefte aan vrouwelijke taxichauffeurs.

'De markt schreeuwt hierom. Ik hoorde het heel regelmatig: klanten die graag een vrouwelijke chauffeur wilden, die er goede ervaringen mee hadden en contact wilden houden met die vrouwelijke chauffeur met wie ze zo’n prettige rit hadden', zegt El Allaoui in Het Parool. Met de dienst wil ze een oplossing bieden voor mensen die zich normaal gesproken niet veilig voelen in een taxi.

Vrouwen lastiggevallen

'Niet iedereen voelt zich veilig bij een man, wij spelen daarop in', zegt de directeur. 'Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 43 procent van de vrouwen zich wel eens onveilig voelt in een taxi met een mannelijke chauffeur en dat één op de vijf vrouwen weleens is lastiggevallen.'

Ze is ervan overtuigd dat de dienst gaat slagen, maar daarvoor heeft ze wel meer vrouwelijke chauffeurs nodig. Uiteindelijk wil het bedrijf dat 10 procent van haar chauffeurs vrouwen zijn. 'Als we eenmaal van start gaan, kan ik me voorstellen dat meer vrouwen zich zullen melden.'

De nieuwe dienst is niet alleen voor vrouwelijke klanten, ook mannen kunnen via Staxi Lady een taxi bestellen.