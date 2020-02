De Peiling: Stop met verkoop van tabak bij supermarkt en tankstation

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de verkoop van sigaretten in supermarkten en tankstations nog dit jaar stopt. Tabakswaren mogen alleen nog verkocht worden bij speciaalzaken. Vind jij dat een goed idee?

Motie

Het CDA en de ChristenUnie komen vandaag met een motie over de verkoop van sigaretten in tankstations en supermarkten. Ze roepen het kabinet op snel afspraken te maken met de branche over het terugdringen van de tabaksverkoop. Als er van die afspraken niets terecht komt, moet de verkoop verboden worden.

Gekte

"Mijn verwondering is groot dat dit product, dat de helft van zijn gebruikers doodt, vrij verkrijgbaar is bij de benzinepomp en in en supermarkt', zegt longarts Pauline Dekker van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. "Er dringen zich beelden aan mij op van Hitler-Duitsland, de apartheid in Zuid-Afrika, de slavernij. Iedereen keek toe, bijna niemand deed wat. Diezelfde gekte is er nu al jaren met roken."