Veel ouderen naar speciale Wmo-bijeenkomst: "Enkhuizen moet fors bezuinigen"

ENKHUIZEN - In Enkhuizen moet er de komende jaren fors worden bezuinigd. De tekorten rondom Jeugdhulp en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn opgelopen naar 2,3 miljoen euro. Ouderenorganisaties hielden woensdagmiddag een informatiebijeenkomst over de Wmo, waar men vragen kon stellen aan de wethouder.

"Wij vinden dat een voorlichting als deze bijzonder nuttig is. In feite niet alleen voor senioren, maar ook voor de kinderen", zegt organisator Elly Dangermond van Senioren Overleg Enkhuizen (SEO). Zo’n zestig ouderen zijn naar de voorlichtingsmiddag gekomen om vragen te stellen aan wethouder Dorus Luyckx.

'Wie voor zichzelf kan zorgen, moet dat vooral zolang mogelijk blijven doen.' Met dat idee voerde het kabinet Rutte II 1 januari 2015 de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in. Waar de ondersteuning van langdurig zieken en ouderen voorheen een verantwoordelijkheid van Rijk en provincies was, is die verantwoordelijkheid met de introductie van de Wmo overgeheveld naar de gemeenten.

Maar al sinds de invoer vijf jaar geleden, worstelt ook de gemeente Enkhuizen met de uitvoer. In 2018 werden al maatregelen genomen om de wachtlijsten destijds terug te dringen. Wethouder Luyckx: "Het is nog steeds een worsteling waarbij we onszelf zeker ook afvragen 'doen we het wel op de juiste manier?'. We moeten ook naar de eigen organisatie kijken en intern dingen nog beter regelen. Daarmee is absoluut niet gezegd dat we uit de tekorten komen."

Meer aanvragen

Sinds de invoer van nieuwe tarieven vorig jaar, is het aantal zorgaanvragen in Enkhuizen met tien procent gestegen. Het maandelijkse tarief is niet inkomstenafhankelijk, iedereen betaalt hetzelfde maandelijkse bedrag. Dat is volgens de gemeente een mogelijke verklaring voor het aantal stijgingen. In 2019 werden er 789 aanvragen gedaan. Daarbij zijn nog niet alle meldingen tot een aanvraag verwerkt.

Normaal duurt een aanvraag maximaal zes weken, maar langere wachtlijsten zijn gezien de omstandigheden, niet uitgesloten. Luyckx: "Het is heel vervelend als je zes weken moet wachten. En als er een wachtlijst ontstaat betekent het dat je dus nóg langer moet wachten. Het is echt heel vervelend."

Structureel tekort

De komende drie jaar zal de gemeente Enkhuizen fors moeten gaan bezuinigen. Het ging in 2018 om een kostenoverschrijding voor jeugdhulp en Wmo-ondersteuning van zo'n 2,2, miljoen euro. Nu blijkt het tekort in 2019 structureel te zijn opgelopen naar 2,3 miljoen euro. Er moet dus worden bezuinigd. In 2021 zullen de eerste maatregelen worden genomen.

