Man grijpt eigenhandig autodief die probeert in te breken

IJMOND - Een oplettende burger heeft vannacht eigenhandig een dief aangehouden die zich bivakkeerde in zijn auto. Dat meldt de politie IJmond.

Surveillerende agenten kregen een melding dat een burger een persoon had aangehouden. Ze bleken in de buurt te zijn en aarzelden geen moment om de heldhaftige man een handje te helpen.

Eenmaal aangekomen bij de plek, bleek dat de verdachte door de man was overmeesterd. De politie heeft hem direct in de boeien geslagen. Na onderzoek bleek de man spullen bij zich te hebben die niet van hem waren.

Overnachten in cel

De politie heeft de man meegenomen en opgesloten in een cel in Haarlem. Daar heeft hij de nacht doorgebracht. Inmiddels is hij verhoord door de recherche.