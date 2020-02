Camerabeelden onbruikbaar: Hilversumse vuurwerkvandalen gaan vrijuit

Vuurwerkvandalen zorgden tijdens de jaarwisseling voor flinke schade aan twee scholen: de Goudenregenschool en de Augustinusschool. Onder meer de ramen van de schoolgebouwen werden kapot geslagen. Totale schade: 32.000 euro. Ook ging tijdens de jaarwisseling een auto in vlammen op.

Daders niet op camerabeelden

Hilversum zette tijdens de jaarwisseling meerdere camera's in in de wijk, om juist in de gaten te houden of de jaarwisseling niet uit de hand zou lopen. De hoop was dat de vuurwerkvandalen op de beelden zouden staan, maar dat blijkt niet zo te zijn. Of althans: als ze er al op staan, is dat niet te zien. "Het weer, de dichte mist en de opstelling van de daders (buiten de camera vernielen) speelden hierbij een rol", aldus burgemeester Pieter Broertjes in een brief aan de gemeenteraad.

Dat de daders niet kunnen worden opgespoord betekent vooral dat ze niet zelf zullen gaan opdraaien voor de kosten van de gemaakte schade. Die kosten komen nu op rekening van de belastingbetaler. Naast de 32.000 euro schade aan de scholen, werd er nog voor 12.000 euro schade gemaakt in de openbare ruimte.