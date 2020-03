Bronwin is verdedigende rots in de branding bij G-team KDO

DE KWAKEL - Bronwin is verdediger in de G2 van voetbalvereniging KDO in De Kwakel. In haar huis is goed te zien dat het in haar leven draait om voetbal. Niet geheel toevallig misschien werkt haar vriend bij haar andere grote liefde: Ajax. "Grasmaaien, lijnen trekken, dingen klaarzetten voor spelers", legt ze uit. Bronwin staat centraal in deel 2 van de mini-serie Tikken Tikken Tikken.