Aantal uitkeringen in Noord-Holland flink toegenomen

NOORD-HOLLAND - Het aantal mensen met een uitkeringen in de provincie is, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, sterk gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het UWV. Het aantal WW-uitkeringen lag eind vorige maand op bijna 17.300, dat is 4,3 procent meer dan in januari 2019.

De toename in het begin van het jaar komt niet geheel uit de lucht vallen. "De toename in januari komt jaarlijks voor omdat veel contracten tot het einde van het jaar lopen. Daardoor is de instroom naar de WW in januari meestal veel groter dan in andere maanden van het jaar", aldus het UWV. Een groot deel van de mensen die een baan verliest, kan de volgende maand elders weer aan de slag.

Grootste toename

De grootste toename van het aantal uitkeringen was in de regio's Zuid-Kennemerland en IJmond. Daar steeg het aantal mensen dat hun baan verloor met 9,2 procent. Het laagst was het in de regio Zaanstreek-Waterland met een stijging van 7,6 procent.

Landelijk steeg het aantal uitkeringen in januari 2020 met 8,1 procent in vergelijking met eind 2019.