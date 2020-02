Brand in vervallen boerderij in Waarland

WAARLAND - In een vervallen boerderij aan de Ringvaartweg in Waarland heeft vannacht een brand gewoed. Het pand werd al enige tijd niet meer bewoond.

De brand werd ontdekt door een politieagent die bezig was met een surveilleren. De brandweer is vervolgens gestart met het blussen van de uitslaande vlammen. Op foto's is te zien dat het vuur uit het dak sloeg.

Inmiddels is de brand onder controle. Het is niet duidelijk wat de schade is. De brandweer doet voorlopig nog nablus werkzaamheden.