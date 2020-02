Gewonde na steekpartij in Hilversum

HILVERSUM - Een persoon is vannacht gewond geraakt bij een steekpartij aan de Vogelpan in Hilversum. De politie heeft vermoedelijk een verdachte aangehouden.

Vermoedelijk volgde de steekpartij na een conflict in de relationele sfeer. Het is onbekend hoe het slachtoffer eraan toe is. De politie is op zoek naar getuigen van het incident.

Een omstander meldt dat er naast de aanhouding, ook een auto werd weggesleept.