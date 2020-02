Assendelver verkoopt snijwerende kleding: "Bedrijven willen personeel goed beschermen"

Hoewel de steekincidenten in de Zaanstreek zich de laatste tijd in rap tempo opvolgen, was dat voor Vermeulen niet de reden om snijwerende kleding te gaan verkopen. "Mijn vriendin werkt in de gehandicaptenzorg en die heeft af en toe te maken met bijtincidenten. Dus ik zocht eigenlijk beschermende kleding voor haar, en zodoende ben ik op het idee gekomen", vertelt Vermeulen voor de camera van NH Nieuws.

Omdat er voor de productie van de kleding zeer sterke vezels worden gebruikt, is het vrijwel onmogelijk om er doorheen te bijten. Ook beschermt de kleding ook tegen een haal met een stuk glas of een ander scherp voorwerp. Ideale bescherming, zou je denken. Toch is dat gedeeltelijk schijn, want bij een gerichte steek dringt de punt van een scherp mes zonder al te veel moeite door de stof heen.