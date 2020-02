Drie Beverwijkse boa's mishandeld door foutparkeerder: 'Oogletsel en arm in mitella'

BEVERWIJK - Een foutparkeerder heeft vanmiddag in Beverwijk drie buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) mishandeld. De drie zijn in het ziekenhuis behandeld aan hun verwondingen. In ieder geval één van hen is zo zwaar mishandeld dat hij voorlopig niet kan werken. Burgemeester Martijn Smit noemt het 'schandalig'.