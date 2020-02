IJmond 'Fotograaf van de Zee' op zijn best met storm: Rob Glas geniet op het strand

WIJK AAN ZEE - Rob Glas is (nog) geen bekende fotograaf, maar de foto's die hij maakt zijn kunstig. Zijn specialiteit: foto's van de zee. Dat komt mooi uit, want Rob werkt als revalidatie-technicus bij Heliomare, op een steenworp van de strandopgang in Wijk aan Zee.

Fred segaar/NH Nieuws

Dus kun je hem in de lunchpauze bepakt en bezakt met camera's in de weer zien in de buurt van de Noordpier; zijn favoriete werkterrein. Met de storm beleefde Rob gouden tijden. Hij geniet van windkracht 10. Dan is hij op zijn best. Vooral de kite-surfers ontsnappen niet aan zijn lens.

Quote "Het is gewoon een heerlijke omgeving om in bezig te zijn" Rob Glas

Het is een combinatie van geduld, oog voor detail, de juiste apparatuur en de liefde voor beeld waardoor hij de mooie beelden schiet. En de liefde voor de natuur. "Het is gewoon een heerlijke omgeving om in bezig te zijn. Er gebeurt altijd wat. Machtig mooi."

